有米（您）真好，台中市僑泰高中28日慶祝教師節，帶給老師不一樣的驚喜，每人致贈一包花蓮富麗米，取「米」跟「您」的相近發音，今年以「有米真好，有您更好」為主題，用「米」傳情，讓僑泰高中的老師們體驗不一樣的教師節。

感謝老師的辛勞，僑泰高中在教師節別出心裁，一早董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會長陳耀恭、副會長賴富源與學生會代表們一起在校園入口處，手持感謝海報與標語，親自迎接老師們，更致贈一包花蓮富麗米，傳達「有米（您）真好」的祝福，收到一包米，老師們無不驚喜，感受暖暖溫情。

學生自治會發揮巧思，將「米」和「您」做諧音結合，以「有米真好，有您更好」為敬師活動主題；而花蓮富麗米「香、Q、軟」的獨特口感，就像僑泰師長們給予同學無微不至的照顧，培育學生全面發展，以特別選用的「幸福平安」包裝，感謝老師們陪伴學生成長的辛勞，一直努力讓同學在幸福平安的道路上前進。

學生自治會長江佩宸表示，老師不僅是學生在校園學習的引導者，更是人生成長過程中的領航員，希望透過這個活動，讓老師們能暫時忘卻辛勞，享受學生們所帶來的誠摯祝福。

家長會會長陳耀恭，非常讚許自治會的創意，還從家長會提撥三萬元經費贊助此次的活動；校長温順德則表示，此次敬師活動完全由學生自主策畫，並以創意重新詮釋敬師傳統，展現了合作及執行能力；學校師長既是學生智慧的啟發者，也是人生道路的重要嚮導，他除代表校方向師長表達最誠摯的謝意，同時也感謝家長會慷慨贊助，使今年的教師節敬師活動更增添色彩。