北市傳出疫苗配送不及部分學校施打延期，新北市衛生局表示，目前新北安排打到30日，都會如期施打完畢。新北市教育局今也公布昨日施打情形通報，實際施打1萬7282人，施打比率98.35 ％，出現不適情形約有1成，29日將持續施打21校2萬3000餘人。

教育局表示，27日施打16校，預計施打1萬7572人，實際施打學生數1萬7282人，施打比率98.35％，27日有不適症狀約1成，今日請疫苗假人數194人。

教育局表示，9月29日新北學生施打BNT疫苗共21校23120人。