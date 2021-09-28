日本偶像大本營「傑尼斯」爆出不尋常大喜訊，在2021年第一天宣布休團的男子天團「嵐」，成員櫻井翔、相葉雅紀於今天(9/28)在官方粉絲俱樂部網站上，雙雙宣布結婚，前所未見的報喜形式，在演藝圈投下雙倍震撼彈。

成軍超過20年的傑尼斯男子天團「嵐」，在2019年1月27日宣布了休團的消息，5名成員在考量、確認彼此的心態後，決定於陪伴粉絲過2020跨年的同時，暫停所有活動，2019年11月，就在「嵐」剛結束訪台行程後，二宮和也宣布與交往5年、大自己2歲的美女主播伊藤綾子閃電結婚，成為團內第一位人夫，今年3月，二宮和也親自報喜當爸，老婆平安生下了他的「前世情人」，如今則由成員相葉雅紀、櫻井翔接力報喜。

相葉雅紀、櫻井翔發表聲明宣布結婚。（圖／翻攝自推特）

38歲相葉雅紀2017年就傳出金屋藏嬌，當時外界當在關心因《流星花園》結緣相戀的松本潤及井上真央緋聞時，圈內就傳出「嵐」最早結婚的成員是相葉雅紀的傳聞，當時日媒報導相葉雅紀有交往5年的圈外女友，年底在福岡舉行完演唱會後，相葉雅紀便回到和女友共住的東京愛巢，兩人都喜歡小動物，還因此有「愛的結晶」，是一隻玩具貴賓犬。

當時報導指出，相葉雅紀外型出眾，擁有可愛大眼睛，女方拜見過男方父母，相葉雅紀的爸媽也對準媳婦相當滿意，女方的爸爸也承認女兒正在與相葉雅紀交往，2019年初曾和相葉雅紀通過電話，並對相葉雅紀的有禮貌印象深刻。

而39歲櫻井翔過去傳出和美女主播小川彩佳好事近，2018年爆出他偷吃女大學生，還將小三帶回家過夜，與主播小川彩佳的感情也不了了之。去年初櫻井翔爆出和大學校花同學、「慶應小姐」高內三惠子交往，兩人還飛到越南跟夏威夷預先度蜜月，女方大他1歲，但櫻井翔始終對婚訊不回應。