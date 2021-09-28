近期東北季風陸續影響台灣，如有火災發生勢必會助長火災延燒速度，倘若火災發生地區位於水源缺乏地區時，會因現場水源不足導致災情擴大。為此桃園市政府消防局第一大隊八德分隊28日於轄內辦理水源缺乏地區進行搶救演練。

八德分隊分隊長李政諺表示，為使消防隊能有效運用現場有限水源進行救災，此次選擇在水源缺乏地區進行演練，模擬八德區榮興南路內的奇亨紙器有限公司，疑似因菸蒂不慎掉落至廢棄紙箱區而引發火災，現場因為囤積大量可燃物而造成火勢擴大。

李政諺說，這次演練出動轄內八德分隊及鄰近大湳分隊、茄苳分隊共8部消防車及28名消防員參與，並結合桃園市政府消防局建置的「輔助搶救資訊管理系統」及「行動派遣119APP」等搶救應變資料，讓消防員出勤時，能第一時間得到現場救災動線、場所平面圖、消防栓管線配置狀況及位置，以及水源缺乏地區可用救災資源等搶救資訊，能更安全且有效率執行救災工作。

李政諺指出，希望藉此訓練同仁在水源缺乏地區搶救觀念及技術的提升，並結合消防局建置的各項輔助資訊系統，善用科技救災，在指揮官還沒到達現場前即能掌握現場資訊及500公尺內可用資源，提前擬定部署計畫，增進搶救效能，確保消防人員安全及保護市民財產安全。