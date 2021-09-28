苗栗縣長徐耀昌擔任祭孔主祭官。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌28日主持祭孔釋奠大典。（謝明俊攝）

頭屋鄉玉衡宮孔子廟是苗栗縣唯一的孔廟。（謝明俊攝）

頭屋孔子廟祭孔釋奠大典準備豬羊三牲禮致祭。（謝明俊攝）

頭屋鄉孔子廟28日舉行祭孔釋奠大典，以三獻禮向孔子致敬。（謝明俊攝）

頭屋鄉孔子廟28日舉行祭孔釋奠大典，以三獻禮向孔子致敬。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年祭孔大典 頭屋孔子廟舉行六佾舞祭禮。

28日正逢大成至聖先師孔子誕辰及教師節，苗栗縣政府在頭屋孔子廟舉行釋奠大典，縣長徐耀昌親臨致意，儀典依照古禮安排三獻禮、並由頭屋國小學生表演六佾舞，來向孔子致最高敬意，現場還準備現在已經少見的豬羊等三牲禮致祭，典禮隆重，許多民眾攜老扶幼到場觀禮，對縣府努力保存尊孔傳統感到欣慰。

苗栗縣目前每年舉行祭祀孔子誕辰釋奠大典，包括了頭屋玉衡宮孔子廟，以及頭份市義民廟，苗栗縣政府自1994年起就明定在頭屋孔子廟舉行釋奠典禮，來代表縣府崇重孔子精神的象徵。而頭份市義民廟因廟內祭祀至聖先師孔子，許多學子為求考試成績優異，都會前往義民廟拜求孔子保佑，因此，每年孔子誕辰，都會在此舉行隆重祭孔典禮，以彰顯客氣人重視文風及尊孔傳統的精神。

頭屋玉衡宮為了尊崇孔子，於1901年在玉衡宮下方興建孔子廟，專門祭祀孔子及其弟子等文賢，成了苗栗縣內唯一的孔子廟，至今已過百年，期間歷經2度大整修，最近一次是2011年籌資重修，並獲客委會補助興建象山書院，讓孔子廟煥然一新，成為大苗栗地區最重要文風象徵。同時，孔子廟因建在頭屋鄉山腰地段，視野遼闊，環境清幽，成為重要古蹟景點。

苗栗縣政府每年都會在孔子廟舉行祭孔釋奠大典，今年是孔子誕辰2571年，釋奠禮採用傳統三獻禮，並且由頭屋國小36名學生操演六佾舞，學生隨著節奏演繹六佾舞，動作整齊畫一，有模有樣，顯示校方重視孔子誕辰及學生文化傳承。

今年正殿主祭官由縣長徐耀昌及玉衡宮主委彭錦原擔任，縣府民政處長彭基山、頭屋鄉長徐鑫榮等擔任左右次間主祭，今年優良教師代表由泰興國小盧曉玲及僑樂國小許嘉勳代表，由頭屋國小學生向教師致感恩禮。