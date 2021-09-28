日本執政黨自民黨總裁選舉將決定日本新任首相，4名候選人在外交與國防政策以「對抗中國」路線為主流，岸田文雄一改鴿派形象，展現對中強硬，河野太郎也力圖澄清親中疑慮。

自民黨總裁（黨主席）選舉即將在29日投開票，登記參選者包括64歲的前自民黨政調會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革大臣河野太郎，及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

外交與安全保障政策是這次選舉重點之一，其中岸田與河野都曾在前首相安倍晉三任內擔任外務大臣與防衛大臣，被視為將繼承「安倍外交」路線；這次獲安倍力挺的高市，政策主張更為保守強硬；野田則重視對話溝通，並特別關注人權議題。

●岸田文雄一改鴿派形象，展現對中強硬

最早宣布參選的岸田文雄被視為鴿派，過去不太贊成前首相安倍晉三的修憲主張；他去年首度參選自民黨總裁時，對於安倍力主為加強遏阻力，日本應保有攻擊敵方基地的能力（敵基地攻擊能力）持保留態度。

不過岸田這次一改鴿派形象，主張日本保有敵基地攻擊能力是「有力的選項」，應加以討論；也不斷強調自己的抗中路線。

他在說明外交與安保政策時指出，中國正在擴大威權主義與獨裁主義，對台灣海峽的安定、香港與新疆維吾爾自治區人權等問題，日本需要堅決因應，守護民主、法治與人權等普世價值。

岸田表示，他若當上首相，將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國在新疆維吾爾自治區鎮壓少數民族等人權問題。

此外，對於網友尖銳提問「你當總理日本會變得親中嗎？」，岸田回答「完全相反」。

岸田說，他擔任外務大臣長達4年8個月，是與中國關係最緊繃的時期，任內曾發生中國船艦用雷達瞄準日本自衛隊，中日甚至可能因為釣魚台問題開戰。他2016年4月訪問北京，與中國外交部長王毅會面，雙方進行「激烈的議論」。他說，日中當然要維持對話，但對話中也必須表達日本的立場。

此外，岸田表示歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；贊成國會應通過譴責中國侵害人權。

●河野主張定期辦日中高峰會 澄清親中疑慮

目前民調人氣最高的河野太郎，對中政策強調雙邊對話，主張定期舉行日中領導人高峰會；日本要和澳洲等價值觀相近國家共同合作，和東協等亞洲國家構築同盟關係等。

河野認為日本保有敵基地攻擊能力是過時的想法，要發現並破壞彈道飛彈機動發射車有難度，應在日美同盟基礎上提升整體嚇阻力；他也主張應日本強化情報收集能力，加入英美等國組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）。

但河野近期陷入立場親中的疑慮，他是4人中唯一不願回應是否贊成國會通過譴責中國侵害人權議案的候選人。

河野的父親河野洋平是知名親中派，2001年擔任外務大臣期間因不願得罪中國，反對發簽證給希望赴日看病的前總統李登輝；最近河野太郎還被媒體質疑家族企業「日本端子株式會社」在中國發展，河野本人持有股份，若執政恐受到中國壓力。

面對質疑，河野強調自己並不親中，家族企業也不會影響他的對中政策；日本和中國之間，該說的話要確實傳遞，這是他一直在做的。

對於中國想加入CPTPP，河野直言，以現狀來看「不容易」；他並表態支持台灣申請加入CPTPP，以及參與世界衛生組織（WHO）。

河野在上個月發售的新書中提到，應該在亞洲構築一個活動框架，加入日美同盟，用來對抗中國軍事活動。

●高市早苗帶鷹派色彩 力主抗中友台

高市早苗是保守派議員，帶有鷹派色彩，她提出的政見以安保政策為重心，官方網站首頁開宗明義寫著大大的「守護日本，開拓未來」，展示愛國心，呈現鮮明的抗中與友台態度。

高市曾與總統蔡英文透過視訊會談，背景毫不避諱地懸掛著中華民國與日本兩面國旗，對台灣相當友善，支持台灣加入CPTPP，也贊成國會通過譴責中國侵害人權。

高市提出因應台海危機的構想，認為出於防衛海上交通路線的觀點，台灣海峽的安定對日本安保至關重要。

若她當上首相，將與台灣建立合作框架，包括與台灣締結海空事故防止協定、設置日台熱線，與台灣共享並互相通報侵入領空相關的航跡情報等。

高市表示，為了將風險降到最低，絕對有必要讓中國正確認知到動武的成本和風險，因此她主張日美有必要就台海危機制定聯合作戰計畫、建構包含台灣在內的多國間合作體制，以及實施共同訓練。

高市並力主強化日本的遏阻力，贊同日本保有敵基地攻擊能力，表示如果被攻擊卻無法還手，就只是單方面挨打；她也主張為強化日本防衛能力，應與美方積極協議在日本境內布署中程飛彈。

●野田重視對話與中國人權議題

野田的態度相對溫和與開放，她重視對話，認為在美中對抗的情勢下，日本應扮演中介與交涉的腳色。

她主張國防政策應考量戰後的和平理念，對於尚未演變至武力攻擊的灰色地帶，有必要研議整備相關法制作為因應。

野田重視人權議題，主張不管是任何國家或地區，每個人都應可決定自己的生活方式，因此她贊同應在國會臨時會通過譴責中國侵害人權。

此外，野田支持台灣申請加入CPTPP，但也是4人中唯一對中國加入CPTPP持正面看法的候選人。