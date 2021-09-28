台灣大哥大全力打造新一代「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，請來「舉重女神」郭婞淳鼎力代言，為這張電信神卡鍍金，直接升級為電信業界最高的5.5％電信費回饋，還能聰明整合電信消費數據，讓申辦流程更簡易、核卡效率更迅速，即使初次接觸金融服務的社會新鮮人，只要備齊完善資料就可以晉身有卡一族。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續升級用戶服務，Open Possible 聯名卡用戶不僅可獲得5％的5G電信帳單高回饋，同時也享有5％影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「台灣大哥大Open Possible聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼0.5％，直接升到5.5％。

台灣大與北富銀充分整合雙方資源，讓卡片申辦更容易，北富銀卡友透過台灣大APP申辦，最快60秒即可完成，收到核卡簡訊後立即綁定，不必等實體卡，就可以在台灣大哥大直營門市、網路門市、myfone購物消費，立刻享受高回饋。

舉重女神郭婞淳在奧運奪金後的第一個代言，就獻給「台灣大哥大Open Possible聯名卡」。郭婞淳表示，拿著這張電信神卡，除了繳電話費有優惠外，包括加油、或是到麥當勞與星巴克等icash十大餐飲通路消費，都能獲得最高5.5％的回饋，豐富的回饋權益讓人十分有感，更特別的是，用這張聯名卡到台灣大哥大購買iPhone 13，還能獲得額外的優惠，絕對是果粉入手新機最實惠的選擇。