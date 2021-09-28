行政院政務委員唐鳳為了推廣數位五倍券，化身「唐鳳獸」親自上陣幫經濟部拍攝兩支教學影片，國民黨新北市議員葉元之神還原該影片，砲轟「行政院花1.2億宣傳五倍券，花20萬拍宣傳影片」，並透露自己拍攝KUSO版影片外包費用0元。

葉元之今（28日）在個人臉書表示，唐鳳拍的那支五倍券宣傳片，相信大家都看到了，那天大家綁定數位券時遇到大當機，還要看那種影片，簡直雙重打擊。很多人覺得不可思議，唐鳳到底在幹嘛，網路上負評如潮。結果行政院出來轉移焦點，說唐鳳拍廣告沒有拿片酬。葉元之痛批問題不是唐鳳拿不拿片酬，而是政府花20萬元拍那樣的影片。

葉元之也PO上自己模仿「唐鳳獸」的影片，可見葉元之的Kuso影片不管是運鏡、特效、動作，幾乎和唐鳳獸的影片一樣，葉元之強調，自己製作這支影片腳本花費時間為半小時、錄製半小時、助理用2個工作天後製完成，外包費用0元。

貼文一出引起網友迴響，「我被你連髮線也完美重現的敬業精神感動了」、「助理兩天工時算進去大概就兩千吧」、「唐鳳那支質感那麼LOW預算花20萬，真是怎麼好意思」、「原汁原味直接完勝」、「這支片，五告厲害」、「看來以後政令宣傳影片都可以請葉議員免費幫做了？」。