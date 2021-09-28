日前美國肯德基才爆出無雞可賣的慘況，顯示供需失衡情形相當嚴重，近期恐會延燒到日用品上，受到市場需求升高、勞動力短缺及貨運供給鏈延遲等因素影響，美國零售專家警告，現在產品短缺的情形跟新冠肺炎疫情剛爆發時相似，美國很快就會再次面臨衛生紙大規模短缺的問題。

FOX Business報導，美國零售業諮詢機構Strategic Resource Group常務董事Burt Flickinger針對日用品短缺情況進行分析，他點出，主要受到市場需求升高、勞動力短與貨運運輸供應鏈延遲的影響，目前的狀況與新冠肺炎爆發前期物資短缺的情形接近。

此外，Burt Flickinger認為，好市多擁有世界上最好的採購流程，如果連好市多都提醒消費者衛生紙即將缺貨，代表這個問題會是全國性的危機，「美國零售商上周預購的紙類，只有60%到貨。」

好市多對衛生紙、瓶裝水等日用品設下購買數量限制，以避免造成迅速搶購一空的狀況，Burt Flickinger提醒，目前對美國所有消費者而言，近期的SOS求救訊號就是紙製品短缺。

事實上，美國供應鏈短缺問題，不只出現在日用品上，從汽車、雞翅、營建材料及辣醬等各種用品都出現供給量不足的慘況，Burt Flickinger認為，短缺情形可能會延燒至寵物食品與能量飲料等產品。