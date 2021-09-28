鹿港鎮公所今天起發放65歲以上長者重陽敬老金，鎮長許志宏（右）親自前往頂厝里九華宮關心禮金發放情形，親自為長者奉上敬老金。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所今天起發放65歲以上長者重陽敬老金，前往頂厝里九華宮的長輩們出席情況超踴躍，阿公阿嬤們自行來領這份祝壽的現金紅包，喜氣洋洋。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所今天起發放65歲以上長者重陽敬老金，前往頂厝里九華宮的長輩們出席情況超踴躍，阿公阿嬤們自行來領這份祝壽的現金紅包，喜氣洋洋。（謝瓊雲攝）

重陽節快到了，鹿港鎮公所辦理一系列溫馨敬老活動，鹿港鎮長許志宏28日上午到頂厝里九華宮，與里長許炳熙連袂發贈重陽禮金給里內長輩們，看到不少阿公阿嬤身體勇健親自來領禮金，鎮長里長也不忘再補上縣府紅包、麵線，提前祝賀長者們重陽節快樂，讓阿公阿嬤們笑呵呵，樂得合不攏嘴。

許志宏表示，鹿港鎮公所自今天起發放鹿港鎮今年度65歲以上長者，每人500元重陽節敬老禮金及長壽麵線1份；另外彰化縣政府也有重陽敬老禮金，一般戶65歲以上長者每人1000元，社福身分戶65歲至79歲長者每人3000元；80歲至89歲長者每人6000元；90歲以上長者每人9000元，共計1萬3726人。

許志宏說，「家有一老如有一寶」很高興看到長輩們出席這麼踴躍，也表示大家身體都還很硬朗健康，敬老活動延續孝道倫理及敬老傳統精神，呼籲大眾多多站在長者的角度設身處地著想。公所除了編列長輩們每人500元禮金，滿80歲者還將加碼送一個快煮壺，90歲以上則送陶瓷不鏽鋼燜燒提鍋，寓意祝福長輩們都能健康久久；也希望藉由一系列敬老活動，向長輩們表達感恩祝福語與敬意。

公所表示，防疫考量下，沒有大型慶祝活動，但10月1日起還將安排許鎮長逐戶到宅，表揚14對白金婚夫妻；10月5日則將親自為百歲人瑞戴金戒子活動。