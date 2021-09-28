中秋過後，將逐漸轉為微涼的秋季，此時水產養殖特別容易發生寄生蟲性疾病，如果飼養密度過高加上投餌過量，易使水質迅速惡化，形成寄生蟲的溫床。台南市政府農業局提醒養殖業者，如果發現魚蝦食慾減退或異常死亡，切勿自行胡亂投藥，應盡速請水產獸醫師檢驗。
市府農業局長李建裕說，季節交替時期，往往水產動物寄生蟲感染症好發期，每年因寄生蟲疾病所造成的經濟損失，不亞於病毒及細菌性感染症，尤其半淡鹹水養殖魚易感染卵圓鞭毛蟲、海水白點蟲、車輪蟲及指環蟲等。
李建裕指出，感染後的魚隻，其換氣速度加快、食慾下降、磨擦身體、集體浮於水面、行動遲緩、移動麻痺、鰓蓋逆立，鰓部的病變包括上皮細胞的膨大及增生、炎症反應、鰓絲的出血及壞死而導致死亡。
市府農業局動保處提醒，此時應加強水質管理工作，淡化養殖水的鹽度或暫停引入海水，並增加水車使用頻率，以提升穩定溶氧量，同時應依據水質好壞來調整餵食量，切勿使水中剩餘飼料過多而使水質惡化。
李建裕說，動保處有提供細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等專業諮詢及免費魚蝦定期檢查服務，若有任何魚蝦疾病防治的問題，也可洽動保處新營或忠義辦公室，將有專人提供諮詢服務。
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