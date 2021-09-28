台南市政府呼籲如有疫病發生應及早送請水產獸醫師診斷並遵守安全用藥，以減少不必要之經濟損失。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

中秋過後，將逐漸轉為微涼的秋季，此時水產養殖特別容易發生寄生蟲性疾病，如果飼養密度過高加上投餌過量，易使水質迅速惡化，形成寄生蟲的溫床。台南市政府農業局提醒養殖業者，如果發現魚蝦食慾減退或異常死亡，切勿自行胡亂投藥，應盡速請水產獸醫師檢驗。

市府農業局長李建裕說，季節交替時期，往往水產動物寄生蟲感染症好發期，每年因寄生蟲疾病所造成的經濟損失，不亞於病毒及細菌性感染症，尤其半淡鹹水養殖魚易感染卵圓鞭毛蟲、海水白點蟲、車輪蟲及指環蟲等。

李建裕指出，感染後的魚隻，其換氣速度加快、食慾下降、磨擦身體、集體浮於水面、行動遲緩、移動麻痺、鰓蓋逆立，鰓部的病變包括上皮細胞的膨大及增生、炎症反應、鰓絲的出血及壞死而導致死亡。

市府農業局動保處提醒，此時應加強水質管理工作，淡化養殖水的鹽度或暫停引入海水，並增加水車使用頻率，以提升穩定溶氧量，同時應依據水質好壞來調整餵食量，切勿使水中剩餘飼料過多而使水質惡化。

李建裕說，動保處有提供細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等專業諮詢及免費魚蝦定期檢查服務，若有任何魚蝦疾病防治的問題，也可洽動保處新營或忠義辦公室，將有專人提供諮詢服務。