台北市今新增1例本土確診個案，案16315在27日採檢確診，由於他中秋連假4天曾回花蓮老家拜訪親人，花蓮縣衛生局接獲通知後，調查足跡發現，個案在花蓮4天多於住家附近活動，直到北返時，有到花蓮機場附近的加油站，目前已匡列3名家人前往防疫旅館進行隔離，也將盡快安排採檢事宜。

案16315在18日晚間7點多，從台北駕車前往花蓮，晚間近11點抵達位在花蓮市的老家，衛生局調查發現，個案18日抵達花蓮後，都在住家附近活動，直到22日下午4點駕車北返，離開住家附近，並到台9線上花蓮機場附近的加油站，晚間8點回到台北。

衛生局表示，依電信足跡、實聯制紀錄和案16315家人口述，個案在花蓮期間都在住家或附近活動，無接觸外人，也無到任何商店，目前已匡列家中2名兄長及1名兄嫂，並安排至防疫旅館進行隔離，將陸續進行採檢事宜，住家附近也已完成清消動作。

由於案16315無任何症狀，Ct值為28.4，尚未接種過疫苗，衛生局呼籲，曾出入相關場所者，10月6日前須進行自我健康監測，若出現上呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等，應配戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

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