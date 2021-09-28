第51屆全國技能競賽將於9月29日於全國各地登場，今年因應疫情，勞動部將採分地、各職類分流擇期辦理。今年來自全台951位優勝選手，將共同角逐69個職類獎牌，桃竹苗分署也將派出119位培訓選手出征，希望能在全國賽中展現出培訓佳績。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，專技人才是國家經濟及產業發展的基礎，除了自辦多元職類的訓練課程，提供青年朋友學習技能，更為實踐技職教育向下扎根理念，長期與各國、高中學校共同合作培訓選手，針對學校的資源不足的部分，給予專門的協助，如補助材料費、師資、技術的挹注指導及提供訓練崗位供培訓選手練習等。

9月29日起跑的全國賽，由「飛機修護」職類打頭陣在中華科技大學場地先行登場，桃竹苗分署派出與大興高中共同培訓的女將選手陳宜蓁力爭前三名；陳宜蓁從小就跟其他女生不同，喜歡機械，覺得修飛機很酷，擔任培訓選手在北區分區賽中拿下飛機修護第三名，此次征戰全國賽，她希望拿下好成績，用獎牌向曾經不看好她的人證明，「女生也可以在機械的專門領域中闖出屬於自己的一片天。

桃竹苗分署將於11月3日起至11月13日分別於分署園區及幼獅訓練場館兩處競賽場地協辦CAD機械設計製圖(含青少年組)、服裝創作、國服、漆作裝潢(含青少年組)、花藝(含青少年組)、平面設計技術(含青少年組)等10個職類競賽決賽，參賽選手須持身份證明文件、通知單及健康聲明表辦理報到。另配合防疫措施不對外開放觀賽，如對賽事有興趣的民眾可至「第51屆全國技能競賽」活動官網或「賈桃樂粉絲團」等平台，觀看賽事直播共襄盛舉。各職類英雄榜之公告，以及賽事相關訊息，亦可至該網站查詢。