陳零九人紅是非多，最近被爆與好友大根，因為百萬金錢糾紛而反目，不過雙方經紀人皆否認有此事。據週刊報導，過去大根曾與羅志祥一起主持過《娛樂百分百》，直到去年羅志祥遭到周揚青毀滅性爆料後暫停演藝工作，而大根也隨之未再上該節目，如今傳出大根消失於節目中，其實與後來接棒的陳零九有關係，因為有次兩人玩遊戲打賭，陳零九的助理沒有將遊戲帳目算清楚，讓大根不滿，後來陳零九拿出百萬來協調解決此事，沒想到大根還是對此糾纏不清，惹怒陳零九。

對此，陳零九經紀人表示日前已回應記者「零九與大根並沒有撕破臉，兩人近期都還有聯繫，也沒有什麼金錢糾紛」。對於今日的報導出刊之內容，經紀人說明：1、零九並沒有助理。2、零九沒有拿100萬元出來解決什麼事，此為錯誤報導，他只會拿錢去買公仔收藏跟投資副業。3、零九不會干涉節目製作，關於節目通告相關事宜，請以《娛樂百分百》回應為準。

陳零九則在IG曬出和大根隔空合體拍下的影片，大根在影片中先是作勢看報紙，之後不斷搔頭，陳零九也在畫面出演出滿頭問號的樣子，兩人以幽默方式來澄清不合傳聞。而陳零九目前仍努力在身心康復階段，盼一切都能慢慢恢復正常生活、正常工作。