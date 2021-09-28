行政院長蘇貞昌今天至立法院進行施政報告，藍綠兩黨發生推擠衝突，民進黨團出招調整發言順序，消耗國民黨團總召費鴻泰跟書記長陳玉珍的發言時間，並宣布散會。費鴻泰認為這種做法「史上最齷齪」，宣布關閉所有跟民進黨團的協商，陳玉珍誓言要跟民進黨做「焦土戰爭」。

由於藍綠兩黨下午僵持不下，民進黨團將排序在後面天數的民進黨立委林楚茵與何志偉與順位排第一跟第二的時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換，林楚茵跟何志偉都以書面質詢，直接跳到原本排第三名質詢的費鴻泰，其他綠委也都全部改書面，直接讓陳玉珍的順位也排上去，造成國民黨一邊抗議，但藍委質詢時間也因此被消耗的狀態。

費鴻泰痛批主持會議的立法院副院長蔡其昌，違法亂紀，公然舞弊，「史上最蒙羞、最齷齪的一天」，費要求立法院跟議事處，要跟國民黨團道歉，如果不道歉，就不和民進黨做任何協商，凡事都按照議事規則，國民黨團將在禮拜五院會退回所有案子，並逐案表決。

陳玉珍表示，蘇貞昌上午只做了22秒的報告，而邱顯智已經質詢6分鐘了，居然可以質詢到一半跟其他立委交換順序，完全沒照按照議事規則，打破慣例，國民黨團今天開始要跟民進黨團全面進行「焦土戰爭」。

藍委林為洲說，何志偉跟林楚茵根本不是被排在今天質詢的，而是後面幾天質詢的，還可以這樣調到前面來換，民進黨已經打破慣例，是不是將來都可以這樣搞？