理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，美股10月將出現大規模的崩盤，因為財政部與聯準會（Fed）都缺乏國庫債券，甚至連黃金、白銀、比特幣可能也會崩盤。

綜合外媒報導，羅伯特清崎在周日推文表示，即將來臨的10月，股市可能會出現大崩盤，為什麼？因為財政部及聯準會缺乏國庫債券，黃金、白銀、比特幣可能也會崩盤。他表示，現金最適合在崩盤後撿到便宜貨，提醒不要出售黃金、白銀、比特幣，但股市很危險，小心。

羅伯特清崎也提到美國政府的債務危機問題，他表示，如果不提高債務上限，政府可能會關門，「政府快沒錢了」，系統停擺迫在眉睫，民主黨將責任歸咎於共和黨，中國大陸的恆大危機也將蔓延至美國，骨牌效應恐將使房地產與股市一起崩盤。他並建議，在歷史上最大的崩盤發生前請小心，以及準備好黃金、白銀、比特幣、以太幣。

這並不是羅伯特清崎第一次預測股災，今年7月，他接受財經媒體訪問時也曾表示，全球將上演史上最大崩盤，建議投資人逢低買進黃金、白銀、比特幣，因為即使美元貶值，這些貨幣還是有一定的投資優勢。