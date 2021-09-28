台灣民意基金會7月發布民調後，名嘴張宇韶指稱當時台灣民意基金會董事長游盈隆做出民眾黨超過10趴的民調，是故意做全國性調查，而非台北在地民眾，再加上樣本只有1082份，信度與效度大有問題，對此游盈隆決定提告。不過，經過協調後，張宇韶決定正式道歉，而游盈隆也選擇原諒並不再提告。

游盈隆27日晚間在臉書上表示，關於張宇韶在今年7月22至23日，公開對本人及台灣民意基金會民調做出諸多扭曲和不實指控，嚴重涉及妨害名譽或誹謗等情事，經委請永信律師事務所居間聯繫協調，張宇韶今天正式向本人公開道歉，並承諾進行善後刪文及相關節目下架等作為。

游盈隆指出，基於本人一向秉持「與人為善」之精神，念及張宇韶已有悔過之心，承認錯誤，公開道歉，並已見諸媒體報導，他也選擇原諒，將不對此事提告。

張宇韶27日也在臉書上發布道歉聲明：本人張宇韶於民國110年7月22日起至110年7月23日間，在本人的臉書個人帳號、本人所管理的臉書粉絲專頁「張宇韶：軒軒韶舉」的貼文，以及Youtube網路節目「94要客訴」直播中，公開質疑台灣民意基金會及游盈隆教授所製作的民調「從未公開題目、數據及樣本、為誘導式的民調、台北市抽樣最少而有偏誤、民調之信度效度不足、為帶風向的民調、已經出包太多次」等，上述言論未善盡查證責任，民調相關資訊皆已在台灣民意基金會網站揭露。

個人評論內容造成台灣民意基金會及游盈隆教授名譽受損，本人願向游盈隆教授公開道歉，特此致意說明。