陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「你好鴨霸」 反遭邱國正一招狠修理

基進黨立委陳柏惟昨天在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正未果，批評邱「鴨霸」。邱國正今天受訪表示，他很柔軟，也沒有要針對任何人。

被問到將來再遇到陳柏惟質詢會如何應對？邱國正說：「我當然講國語！我為什麼要講台語？大家各有熟練的工具嘛。」

現場媒體以台語提問邱聽不聽得懂？邱國正也以台語回應聽得懂，但沒必要這樣子搞。