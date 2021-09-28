國防部長邱國正自稱柔軟 堅持用國語備詢 16:242021/09/28 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基進黨立委陳柏惟昨天在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國外部長邱國正未果，批評邱「鴨霸」。（取自國會頻道） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「你好鴨霸」 反遭邱國正一招狠修理 訂閱影音： 中時新聞網 基進黨立委陳柏惟昨天在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正未果，批評邱「鴨霸」。邱國正今天受訪表示，他很柔軟，也沒有要針對任何人。 被問到將來再遇到陳柏惟質詢會如何應對？邱國正說：「我當然講國語！我為什麼要講台語？大家各有熟練的工具嘛。」 現場媒體以台語提問邱聽不聽得懂？邱國正也以台語回應聽得懂，但沒必要這樣子搞。 國防部長掛保證 張哲平絕對沒問題 陳柏惟堅持「台語質詢」惹議 網起底過往曾遭馮世寬狠打臉 #邱國正 #台語 #柔軟 #堅持 #質詢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌稱「台灣是地球上最危險的地方」 要求立院挺2400億軍購特別預算 11:502021/09/28 政治 跨黨派立委成立CPTPP策進會 擬發函11會員國議長爭取支持 11:072021/09/28 政治 邱國正槓陳柏惟 立院雞同鴨講 04:102021/09/28 政治要聞 立法院藍綠攻防議事癱瘓 蔡壁如點名蘇貞昌要負一切責任 12:362021/09/28 政治 恢復徵兵 邱國正稱可以討論 04:102021/09/28 政治要聞 美軍方稱北韓射飛彈無立即威脅 國務院同步譴責 13:362021/09/28 國際 抓包教召新制一大問題 馬文君使出這招讓邱國正也點頭了 11:232021/09/28 政治 立法院宣布暫緩執行通譯服務 游錫堃促盡快重新調整 14:402021/09/28 政治 陳柏惟Po文嗆「不講台語阿公阿嬤不懂國防外交」他一句話酸爆 09:342021/09/28 政治 藍杯葛議事不讓蘇貞昌報告 邱顯智：打假球護航民進黨 12:142021/09/28 政治 藍委不滿3＋11報告未道歉向蘇貞昌潑水 蘇動怒：暴力政黨 10:002021/09/28 政治 政治熱門新聞 謝龍介、陳柏惟台語質詢差在哪？藥師曝「2大關鍵」 網反應超激動 - 政治 2022出戰高雄市長？張亞中回應了 - 政治 國民黨主席選舉後 林濁水突罵民進黨不是正常政黨 - 政治 看完國民黨選舉 媒體人斷言：他最值得肯定 - 政治 3大關鍵讓朱立倫當選國民黨主席？最新民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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