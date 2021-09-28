Netflix影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，劇中演員的人氣也水漲船高，受到熱烈討論，其中飾演惡霸「德秀」的演員許成泰有精彩床戲，還被網友挖出他2016年後訪時曾說過「絕對不拍床戲」，就算給他韓幣10億都不妥協，然而如今卻有大尺度火辣床戲，讓網友忍不住虧他「老婆是否很火」。

許成泰在劇中飾演為贏得錢不擇手段的惡霸反派，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，和金姝怜飾演的角色「韓美女」更有精彩對手戲，2人之間的火花讓人看得目不轉睛，一場在廁所野戰的激烈床戲更是討論度十足，然而卻有網友挖出，過去許成泰曾承諾過絕不拍床戲。

許成泰曾答應老婆不演床戲。（圖／翻攝自SBS）

許成泰和老婆相戀10年，早在他出道前就結婚，還十分支持他的演藝事業，因此愛妻的他曾答應對方不拍床戲，2016年他受訪時也坦言：「已經跟老婆約好了，不拍床戲。」可以接受全裸演出，但就是不和異性演員拍床戲，當主持人追問如果給10億願意拍嗎，他也強調：「不行，（錢）慢慢賺就好了。」

沒想到5年過去，許成泰卻出演了火辣床戲，等同打破了和老婆的約定，讓網友們都留言狂虧，「老婆是否很火」、「他還能回家嗎」，但也有網友表示理解許成泰的決定，「為了《魷魚遊戲》毀約滿值得」、「感覺老婆會諒解」，畢竟許成泰出演《魷魚遊戲》後確實知名度大開。