北市議員耿葳發現，市府4年砸了54億元修護道路，但總開挖件數竟仍有2萬5582件、民眾通報坑洞件數高達9967件，痛批路平破功。（北市議員耿葳研究室提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲上任後，斥資3000萬元成立「道路挖掘管理中心」，以統一挖掘、填補為目標。但北市議員耿葳28日發現，市府4年砸了54億元修護道路，但總開挖件數竟仍有2萬5582件、民眾通報坑洞件數高達9967件、國賠1429萬元，痛批路平破功。工務局回應，執行成效有80分，自道管中心成立後已大幅下降40％開挖件數。

耿葳質詢，根據市府研考會去年民調，道管中心成立6年多來，86％的市民完全不知道有道管中心存在，57％認為道路坑洞太多、52％認為施工挖路太頻繁，且北市每年道路挖掘次數依舊每年維持6000至7000件，無顯著減少；1999市民專線，道路坑洞通報數每年也維持2000至3000多件。

耿葳指出，因道路坑洞、不平而國賠的金額，自2018年以來已累積上看1429萬元，但開挖後沒把路填好的單位卻只會被罰1萬元，簡直是「挖坑單位置身事外，國賠卻要全民買單」的冤大頭政策。

「砸了幾十億元修補道路，讓民眾無感！」耿葳痛批，開挖最頻繁的路段，第1名是中山區林森北路及長安東路一、二段，包含中山北路五段、承德路以及八德路三、四段，這些長久以來被台北市民稱為大爛路的路段，在近4年中一樣年年榮登開挖次數前10名之列。

她也提到，本月14日在中山北路，更有女騎士因機車壓過2大塊道路補釘後，摔車以臉著地，柯文哲取消路平專案，改以道管中心統一管理的做法，就數據上看來似乎已徹底破功。

工務局長林志峯答詢，北市執行成效應有80分，道管中心成立前每年高達1萬多件開挖案件，成立後已降低40％件數，逐年下降，北市道路總面積相當大，時間久都會老化，但都有按照規範修補，也會多加宣導道管中心功能。