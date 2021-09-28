救國團台南市歸仁區、關廟區團委會送愛到偏鄉，請七股區三股國小師生吃可莉餅。（台南市三股國小提供／劉秀芬台南傳真）

送愛到偏鄉，救國團台南市歸仁區團委會的可莉餅餐車，今天開到台南市七股區三股國小、龍山國小，不僅請偏鄉小朋友品嘗可莉餅，學童們也點了老師喜歡的口味，連同自製的教師節謝卡，一起送給老師，祝老師教師節快樂。

救國團歸仁區團委會會長郭江海長年熱心公益，今年起發起送可莉餅至偏鄉國小活動，今天已是第15所學校。郭江海說，偏鄉學子資源較不足，很多小朋友都沒有吃過可莉餅，於是他想到請攤車直接開進校園，讓小朋友可以品嘗可莉餅的滋味。

今日一同贊助的救國團關廟區團委會副會長楊光炎表示，在教師節送可莉餅到學校，除了慰勞老師教學的辛勞，也讓學生有機會表達感恩。

上午攤車到校，現烤的可莉餅散發出濃郁而香甜的味道，學生們興奮的圍在四周，討論老師最喜歡什麼口味。學童陳百里說，這是他第一次吃到可莉餅、看可莉餅製作的過程，軟軟的麵糊變成香脆的餅乾，好神奇

三股國小教師王文聖說，小朋友知道他平日不喜歡吃甜，特別送來鹹的可莉餅，原來孩子平常也會默默觀察和關心老師。龍山國小邱義相主任則是被「吃完可莉餅要記得刷牙」的童言童語逗笑，看來平時老師教的都聽進去了。

三股國小校長許志彰說，救國團送可莉餅到偏鄉結合教師節活動，特別溫馨有意義。龍山國小校長方建良則期許學生不忘老師的諄諄教誨，長大後也能發揮關懷與助人的精神、將愛送到社會各個角落。