中國大陸限電，加上先前東南亞地區疫情，已造成紡纖供應鏈供給吃緊，甚至有缺料危機，聚酯、加工絲等產品報價上漲；國內新纖(1409)、力麗(1444)、宏益(1452)、集盛(1455)、聯發紡(1459)等化纖廠，都看好第四季營運可望升溫，預期年成長可維持2位數。

由於中國大陸化纖產品中以規格化、大宗性為主，因此紡纖業者認為，台灣化纖產品主要以機能性、特殊性為主，可接受的轉單數量不大。不過，在價格上漲下，獲利能力的提升將較明顯。

市場指出，每年第三季，原本在需求降緩下，聚酯、加工絲價格傳統都會有下修空間；不過，今年的第三季，因越南等東南亞地區疫情趨嚴，當地供應鏈有轉單效應，讓第三季的報價仍維持在高檔。

目前的9月底，中國大陸又祭出限電政策，更預期期間可能延續到第四季，主要以聚酯、加工絲為主的國內化纖廠又再度受惠。

受到大陸限電、越南疫情等干擾，國內紡纖廠已接到訊息，在化纖、聚酯、加工絲產品供給縮減下，近期大陸加工絲報價每噸已上漲200~400元人民幣，相當於每公斤上漲1~2元台幣。

在產品報價上漲、產能滿載下，紡纖廠預期，今年下半年的營業毛利率、營益率應可維持雙漲的格局。

力麗、集盛指出，先前受惠東南亞、越南地區的轉單，手中訂單已排滿到年底，部分產品甚至已到明年第一季；近期，中國大陸限電又激勵產品報價調漲，因此，今年的營運在外在因素的刺激下，預期會是近幾年來表現最好的一年。