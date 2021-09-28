台中市社會局長彭懷真表示，國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭引薦捐贈6輛，占近兩成，感謝蘭馨長期投入社會公益，滿足更多身心障礙者行的需求。（陳世宗攝）

台中市從今年至9月，社會善心人士及企業團體捐贈市府的小型復康巴士總數達33輛。（陳世宗攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會台灣專區總監陳淑真強調，「女人幫助女人」，致力改善各地方以至全世界婦女與女孩的生活狀況。（盧金足攝）

由前總統國策顧問蔡鈴蘭發起，結合中華婦女經貿文化交流協會、財團法人蘭馨文教基金會、國際蘭馨交流協會中華民國總會，將捐贈台中市府6輛復康巴士，服務更多需要乘坐復康巴士的身障人士，為台中市社會公益團體及弱勢族群伸出溫暖雙手。

「獻一份愛心，關懷社會基層，送一絲暖意，溫暖疫情寒冬」蔡鈴蘭結合中華婦女經貿文化交流協會、財團法人蘭馨文教基金會、國際蘭馨交流協會中華民國總會，將在10月2日國際蘭馨交流協會全球年會活動上，捐贈台中市政府6輛復康巴士。

台中市社會局長彭懷真表示，國際蘭馨交流協會為全球弱勢婦女與女孩發聲，在疫情嚴峻考驗下，仍積極推動社會服務和公益活動；今年至9月，社會善心人士及企業團體捐贈市府的小型復康巴士總數達33輛。

其中，國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭引薦捐贈6輛，占近2成，感謝蘭馨長期投入社會公益，滿足更多身心障礙者行的需求。

國際蘭馨交流協會中華民國總會台灣專區總 監陳淑真表示，「女人幫助女人」，該協會致力改善各地方以至全世界婦女與女孩的生活狀況，發展至今全球121個國家中有蘭馨組織，全球會員人數達6.8萬餘人

我國在1992年成立蘭馨組織，由蔡鈴蘭創辦國際蘭馨交流協會中華民國總會，擔任創會總監，至今全國已有41個分會，會員數將近2000多人，均為各行業婦女菁英。

蔡鈴蘭說，在國際蘭馨交流協會創立百年之際，有感疫情寒冬衝擊各項社會救濟活動，挺身出面號召財團法人蘭馨文教基金會、中華婦女經貿文化交流協會、國際蘭馨交流協會中華民國總會，共同捐贈台中市政府6輛復康巴士，有如寒冬中送暖，以實際行動響應社會福利與長照工作。

今日出席活動，包括台中市府社會局長彭懷真、總統府前國策顧問蔡鈴蘭、蘭馨總會現任總監陳淑真、前立委潘維剛、蘭馨美洲聯盟理事許新凰，前國民黨台中市黨部主委陳明振、台中市議員黃仁、何敏誠服務處等也派人到場關心。