36歲前美女主播黃若薇曾在寰宇新聞台工作，去年則轉戰就職網站當發言人，本月果粉的盛事「iPhone 13 Pro」新系列推出，不少網友因此討論起要不要換機，對此，黃若薇認為自己手上的舊機「iPhone 12 Pro Max」還很好用，並曬出自拍美照，網友則驚呼畫質細膩，「畫素真高，真的看到你的毛」。

黃若薇臉蛋甜美、身材姣好，被封為「主播界小隋棠」，去年轉行後更被封為「最美發言人」，但她人美是非多，2019年還在新聞台工作時，網上竟流傳有她的自拍片，標題寫著她的名字，點開後卻非本人，讓她在臉書強調：「我不會再姑息，為了避免再有主播受害，接下來我會把轉傳的人告到底，請有心人士自重！」並呼籲之後收到的朋友別再轉傳。

約半年多後，黃若薇發文透露已經和抹黑她的人和解，對方也登報道歉，最後以2萬元和解，她最終決定把和解金全數捐出，並在聲明中表示：「我相信沒有一個女性能承受這樣的壓力，也希望不要再有任何女性朋友受害。該事件所拿到的和解金，全數捐出給『現代婦女基金會』，本人不收分文，僅期盼藉由小小的拋磚引玉，讓社會能更尊重與保護女性的基本價值。」

昨黃若薇又發文，透露最近親友常討論的話題就是要不要換新iPhone，黃若薇說：「我是默默覺得變化沒有很大，少了我期待的指紋解鎖（戴口罩好不方便）」，她也用自己的舊iPhone拍美照分享，經期前鏡頭現在照相能力還是很棒，「在逆光下～把我的手毛拍的很清晰，好害羞。其實很夠用了⋯實在沒有想換機的念頭」，網友回應：「我在等14。哈哈」、「其實女人有手毛才性感，10個男人有9個喜歡，放心保護它」、「若薇說得沒錯，我覺得手機還能用，就繼續用，不必搶新」、「真的看到你的毛」，黃若薇也說：「居然有這種說法，不換了吃飯重要」、「而且光線滿昏暗的，算很厲害」。