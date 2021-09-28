雲林縣府為行銷10月雲林國際偶戲節、台灣咖啡節等活動，雲林縣的3條台灣好行路線推出自10月1日起至11月30日一日券8折優惠（限車上購票，自備零錢）。（周麗蘭攝）

台灣好行採遊輪式列車經營。（周麗蘭攝）

台灣好行路線雲林縣有3條，斗六古坑線（Y01）、北港虎尾線（Y02）、雲林草嶺線（701），其中北港虎尾線即日起調整為走訪雲林五大著名廟宇，包括北港朝天宮、武德宮、四湖海清宮、台西安西府、麥寮拱範宮。

雲林縣府為行銷10月雲林國際偶戲節、台灣咖啡節等活動，雲林縣的3條台灣好行路線推出自10月1日起至11月30日一日券8折優惠（限車上購票，自備零錢），憑票根再參加抽獎。

斗六古坑線一日券100元、北港虎尾線300元、雲林草嶺線250元。

北港虎尾線今年停靠站有「與神同行」路線之稱，沿線共停靠9個點，從斗六火車站出發，沿途停靠高鐵站、雲林布袋戲館、北港武德宮、朝天宮、口湖遊客中心、四湖海清宮、台西安西府、麥寮拱範宮，再折返。

去年虎尾北港線停靠興隆毛巾觀光工廠、崙背千巧谷牛樂園牧場，今年十月起調整路線改走訪沿海鄉鎮5大宮廟。