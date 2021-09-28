台北市悠遊卡公司今日指出，依據悠遊卡片的物理特性，當時設有20年的有效期限，倘若民眾仍想使用過期卡片，可4大超商或台北捷運各站點及卡公司各客服據點進行現金加值，就會自動完成展期5年，避免不能使用的尷尬場面，持卡人也可以上官網查詢卡片到期時間。

悠遊卡公司指出，悠遊卡今年即將迎來20歲生日，第一代發行的悠遊卡，將從今年10月開始陸續到期。為避免民眾在捷運或公車上嗶卡失常，出現「票卡已過期」的窘況，建議旅客於使用前盡早前往超商、捷運站進行現金加值及展期，若票卡已過期，也可請客服協助展期。

若想判別手中的卡片是否即將到期，悠遊卡公司也提出幾個方式以便民眾判斷，第一是檢視卡片外觀，若卡號前2碼為00至06，或卡片背面右上方LOGO為「台北智慧卡票證公司」者，就有可能即將到期。

另外則是進入悠遊卡官網輸入卡號查詢交易紀錄（https：／／ezweb.easycard.com.tw／search／CardSearch.php），或進入「悠遊卡記名設定與掛失」頁面，也都能在網頁上找到卡片到期日的相關資訊；直接在悠遊付APP或詢問智能客服，也可以得到解答。

悠遊卡公司也請持卡人放心，因為就算票卡過期，悠遊卡內的餘額也不會因此消失，歷史交易紀錄一樣可以查詢。由於過期卡片老舊，悠遊卡公司建議持卡人換一張新的悠遊卡使用，過期卡片金額可以申請退款。持卡人若想要繼續使用，只要展期就可延長有效期限5年。