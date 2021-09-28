雲品國際與寶成集團旗下寶元紀合作，進軍台中婚宴市場，雙方規劃的宴會事業全新品牌命名為「蘭克斯特」(Lancaster House），預計明年2月正式營運，即日起正式接單，桌價自19990元＋10％至45800元＋10％間，挑戰台中宴會桌價的新高價位。

寶元紀委託雲品國際營運的宴會事業「蘭克斯特」(Lancaster House）位於台中市崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，將耗資上億全新打造出新世代的宴會空間，擁有大量宴會社交空間，並以英式貴族莊園為設計理念，強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會，主打做一日豪宅的主人。

雲品國際總經理丁原偉表示，2021年的宴會市場因疫情面臨到巨大變革，受到疫情影響的這兩年君品Collection同樣繳出亮眼的成績單，甚至還首創國內辦理線上婚宴的先例，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。雲品希望能在大環境的變動當中，透過新據點穩健地提升宴會市占率，更期待能與中台灣本來就競爭激勵的高端餐飲市場激盪出更多的火花。

寶元紀總經理蔡明倫則表示， 疫情讓生活產生了改變，在防疫優先的前提下，與家人朋友的聚會顯得格外珍貴。此次與連續四年獲得米其林三星殊榮的君品團隊合作，希望為台中帶來不同的餐飲體驗，希望讓台灣的宴會餐飲帶來更豐富的味覺饗宴，與讓消費者感受到「蘭克斯特」誠摯款待的心意。

雲品和寶元紀合作的宴會品牌「蘭克斯特」自即日起受理預訂，並推出四款宴會專案搶攻台中宴會市場，分別有期間限定的「初次見面」方案，優惠價自15990元＋10％起，贈新婚三好禮，另外還有以英國皇室命名的四個包場專案，分別為：夏綠蒂 19990元＋10％、伊莉莎白 21990元＋10％、維多利亞 23990元＋10％與蘭克斯特36800元＋10％等方案，最頂規的方案蘭克斯特更由蟬聯四屆米其林三星餐廳的頤宮主廚陳偉強親自掌廚，將挑戰台中婚宴最高價位。