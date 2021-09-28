新北市三峽恩主公醫院今（28日）坦承疫苗注射作業發生疏失，將未稀釋的BNT疫苗施打在25人身上，一人等於打了5倍的濃度，醫師警告，這些人未來3天至28天內都是危險期。不過，醫護粉專「美的好朋友」指出，過去至少6國發生過接種濃度超標情形，但「多數也沒發生什麼事」。

恩主公醫院27日接種站進行BNT疫苗接種作業時，將未稀釋的原液疫苗BNT誤認是殘劑疫苗，等於將150人份疫苗打給25位民眾。感染科醫師黃高彬指出，接種原液的劑量比莫德納疫苗超量許多，估計會產生更強烈的副作用，未來3至28天都是危險期。

三峽恩主公醫院疫苗注射作業發生疏失，將未稀釋的BNT疫苗施打在25人身上。（圖／示意圖非當事人，郭吉銓攝）

粉專《MedPartner 美的好朋友》發文解釋，由於BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必須使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，1瓶原液稀釋後可打6人，「這25位民眾到底會發生什麼事呢？」其實至少美國、澳洲、德國、義大利、韓國與日本，都曾出現類似狀況，「但大家後來好像多數也沒發生什麼事。」

對此作業疏失，院方已成立專案緊急應變小組，組成專業醫療團隊，針對25名民眾進行相關預防性醫療措施，相關監測將會持續追蹤一個月。「美的好朋友」坦言，「基本上這就是施打過程的標準作業流程沒有被落實，之後真的要更謹慎啊。」