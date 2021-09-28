37歲趙又廷和大4歲大陸女星高圓圓結婚7年，育有2歲寶貝女兒，家庭生活十分甜蜜。近日他出席節目《最後的贏家》的發布會，首度遇到老婆的鐵粉、「抖音年度喜劇之星」秦霄賢，先問對方：「聽說你喜歡我老婆？」下秒無預警放閃告白高圓圓，甜到不行。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，趙又廷今天（28日）現身真人秀節目《最後的贏家》記者會，與秦霄賢第一次同台，主持人問秦霄賢首度跟趙又廷合作有什麼想法？秦霄賢回應：「沒想到沒見到高圓圓，卻先見到了她老公。」趙又廷在一旁微笑聽著，主持人再問他們第一次見面如何打招呼，趙又廷還原當時場景，雙方互相握手問好後，他劈頭就問：「哎，老秦啊，聽說你喜歡我老婆是吧？」秦霄賢瞬間尷尬不已，此時趙又廷霸氣喊話：「能配上高圓圓的只有我！」無預警灑狗糧，閃瞎一票人。

原來秦霄賢多次在節目中表示喜歡高圓圓，是她的忠實粉絲，好不容易拿到女神的簽名照，小心翼翼的收藏在書櫃裡；去年高圓圓在微博回覆秦霄賢，透露想看他的相聲節目，讓秦霄賢內心激動不已，外界也從中得知高圓圓原來喜歡看相聲，有趣的是，「高圓圓回應秦霄賢」還成為微博熱搜排行榜之一，引起熱議。