台中市政府今日於市政會議審議正式通過提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，凡設籍台中市選手，代表台中市參加全國運動會獲得金牌，每個月最高可領取培訓獎助金20000元，至下屆同項賽會為止。市長盧秀燕表示，市府積極培育及獎勵運動人才，加速完成法制作業程序，自今年全國運動會開始施行，將可造福台中市籍傑出運動員。

運動局長李昱叡說，盧市長上任後積極優化運動獎勵機制，「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」是市府團隊上任後在108年首度新訂；為重視發展運動，此次市政會議通過的優化機制，包括全國運動會個人金牌將從原本的12000元提高至20000元、銀牌從4000元提高至10000元、銅牌2000元提高至8000元。此外，團體金牌獎從原先的8000元提高至12000元、銀牌2000元提高至8000元、銅牌1000元提高到6000元。

李昱叡表示，藉由獎助金制度的優化，可讓選手在訓練過程自行運用，充實訓練期間的營養補給品及器材設備等需求，並支持選手訓練及組訓參賽，期勉參加全國運動會再創佳績。