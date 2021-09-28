新北恩主公醫院爆出未稀釋BNT疫苗、直接注射到25位民眾體內的失誤，高雄市長陳其邁28日強調，高市接種站均有專人專責稀釋，不容許這種錯誤發生。至於校園BNT疫苗荒，高雄估計會有48所學校受影響，原排訂10月6日至8日接種學校，可能順延一周。

針對BNT原液誤打事件，陳其邁表示，市府非常注意BNT的接種作業，尤其在施打疫苗的時候，疫苗施打的SOP就訂定的非常清楚，特別要求接種站有專人專責的稀釋，務必要專人專責，落實管理。還沒開打前，就有稀釋調劑教學錄影帶和圖卡，請醫療院所的人員務必要小心，多一個人力，就多一份保險，衛生局也會隨時對施打站進行查察。

陳其邁表示，目前有3萬9073名學生完成疫苗接種，有240名同學有暈針狀況，沒有嚴重不良反應，學生請假情形共有3697人曾經請過1天到2天的疫苗。因指揮中心疫苗配賦數數不足，會有48所、約2萬5千人會因為配賦量不足而受到影響，影響的時間可能會在10月6日到8日最後這三天，估算接種時間會順延一周。