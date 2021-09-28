樂扣樂扣「清新北歐風兩用耐熱玻璃隨行杯」500ML，奶茶新色。（樂扣樂扣提供）

樂扣樂扣Tritan珍奶杯680ml，奶茶色、鐵灰色。（樂扣樂扣提供）

環保意識高漲，隨行杯也成為不少人的外出必備品，而富有時尚感的杯子自然也成為，秀出自身時尚的必備單品。居家品牌樂扣樂扣旗下的清新北歐風耐熱玻璃隨行杯，近期推出4款新色，而Tritan珍奶杯也於五大電商網購平台上架。

清新北歐風耐熱玻璃隨行杯上市曾創下一個月破萬的紀錄，近期推出四款新色，並有500ml、350ml兩尺寸供選擇，其中奶茶色、香橙橘兩款分別為momo 獨家、蝦皮購物獨家色，而品牌也於兩平台上推出不同方案，即日起至30日，於momo購物網購買500ml（兩入）可享優惠價888元， 還限量贈送不銹鋼保溫波一件;即日起蝦皮購物也開始推出預購兩入350ml，可享優惠價788元，並贈限量夏日勤量水壺等優惠。

另外，擁有680ml大容量的Tritan珍奶杯，可裝入市面大杯手搖飲，特殊飲口設計粗細館也可放入，可說是國民飲品珍珠奶茶的外帶首選，即日起也正式於momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、PChome線上購物、蝦皮購物、博客來等五大電商網購平台正式上架，有奶茶色、鐵灰色兩款供選。