美國國債殖利率走高，讓美科技股隔夜承壓。恆生指數則高開0.47%，一路高走。

周二香港恆生指數收漲291.61點或1.20%，為24500.39點。國企股(H股)漲136.48點或1.59%，為8720.30點。

在國際油價上漲以及中國限電風波下，能源股表現優異。

油氣股漲3.48%，煤炭股漲3.23%，為表現最好的板塊。中海油漲5.7%；中煤能源漲7.9%；中國神華漲7.5%。

電力股上漲。華潤電力漲6.7%；中國電力漲6.8%。

阿里巴巴上漲6.3%。阿里28日出面證實，旗下多個應用程式導入微信支付的消息屬實，將與其他平台一起面向未來。工信部在九月初要求個平台必須解除屏蔽。

恆生科技指數上漲2.1%。快手漲5.6%；網易漲4.4%。網易出資1.2億美元，投資遊戲製造商Kepler。

恆大系股票全面彈升；物業管理股上揚；內地房地產股大漲。

融創中國大漲14.8%，報14.88港元。因遭點名為下一個恆大，該房地產開發商在過去三個交易日連續走跌。該公司周二出面表示，公司項目營運正常。