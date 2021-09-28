華為前財務長孟晚舟在遭到加拿大逮捕後1028天，於本月25日獲釋返回中國。同時，中國也釋放2名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）。但其實不僅如此，根據外媒報導，一對遭到中國限制出境的美籍姊弟，也在近日得以出境返回美國。時機之巧合，讓外界懷疑難道孟晚舟獲釋是1換4的多邊協議？

據了解，喬治城大學學生Victor Liu以及麥肯錫公司顧問Cynthia Liu兩人為姊弟，他們的父親劉明昌，是中國一家國營銀行的前行長，遭指控涉是一樁14億美元（約新台幣432億）的違法放貸案的核心人物，因涉及一起詐騙案，在2007年逃亡後下落不明；他在2015年被列入中國因涉嫌貪腐而面臨逮捕的100名頭號通緝犯之一。這對姊弟與母親在2018年6月一起前往中國探望病重的外公，在旅途中他們與母親一同被警察拘留，被當局以「協助辦案」為由，限制出境。

US siblings Victor and Cynthia Liu finally leave China as exit ban is lifted https://t.co/wLSgyLajT7 — South China Morning Post (@SCMPNews) September 28 2021

這對姊弟被中國限制出境三年多，他們在中國的期間，並沒有被指控犯任何不法行為，可以自由活動，但是不能出境。根據網路報導，美國的官員證實，這對姊弟已經上周末返回美國。時間正與孟晚舟被釋放後回國，以及中國釋放2名加拿大公民的時機點相當。

雖然Victor Liu與Cynthia Liu重獲自由，得以返家。但他們的律師Marc Ginsberg指出，他們的母親Sandra Han仍在監獄中被囚。

這對姊弟被中國限制出境一事，《紐約時報》報導，麻州的兩位民主黨籍參議員Edward J. Markey和Elizabeth Warren，還有喬治城大學都試圖推動來解決此事。

對於外界質疑這兩人獲釋，或與美、中達成人質交換的協議有關，對此白宮予以駁斥。白宮發言人Jen Psaki在周一時回應，兩人得以出境返國，與孟晚舟獲釋的事件無關；他強調，美國司法部與加拿大檢方達成讓孟晚舟緩起訴的協議，是一個「獨立決定」。而2名加拿大人獲釋放，則是美國總統拜登以及中國國家主席習近平在 9 月 9 日通話中取得的共識。