中華電工會因爭取加薪未獲回應，今天在中華電信總公司大樓前抗爭，中華電回應，加薪是共同期待，希望拚完第4季業績、提報董事會討論，並將持續跟工會溝通。

中華電信工會因爭取加薪未果，等不到中華電信展開協商，在公司今天召開臨時董事會之際，於中華電信總公司大樓前抗爭，盼與會的各獨立董事能在董事會要求公司與工會展開協商。

中華電工會今天動員約70名員工，由於目前仍是防疫期間，參與員工均戴上黑色口罩，舉著「要加薪」的標語，在總公司大樓前聚眾抗議。

中華電工會表示，在政府擬對全體公務人員加薪並多次呼籲給勞工加薪的情況下，台塑、中鋼集團紛紛響應進行加薪，中華電工會多次利用各種管道提請加薪，包含一個月加薪新台幣5000元，平均調薪幅度約8%，未獲得正面回應，其他還有「組織改造」、「員工酬勞」、「五一勞動節加班方式變動」等多項重要勞動權益，並未與工會協商。

中華電工會提出訴求，第一，中華電信儘速與工會展開實質協商，未事先與工會勞資雙方協商，並獲共識的議題，不得辦理各項勞動權益調整。

第二，中華電工會強調，合法踐行罷工程序，消費者電信利用或有影響還請見諒，已全面撤銷對中華電信的加班同意，並啟動罷工程序，期間如對電信利用產生影響也屬必然，除請消費者海涵，中華電信必須為此負最大的責任。

中華電信執行副總經理洪維國回應表示，配合政府加薪政策，也感謝員工在疫情期間拚業績，中華電業績表現不錯，加薪是共同期待，希望拚完第4季業績，提報董事會討論，對於加薪有信心，將持續跟工會溝通，也希望大家一起努力。今年董事會已提出一次性獎金5000元，加薪幅度則要看每股盈餘（EPS）等績效表現。

針對「組織改造」議題，中華電表示，轉型是為了面對市場改變，也持續舉辦306場說明會與員工溝通，希望有共識，也有共同目標，讓中華電從功能性組織轉型成為以客戶為導向的組織，讓產銷單位一起拚業績。（編輯：張均懋）1100928