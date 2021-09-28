日本前總務大臣高市早苗投入執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉，並獲政治理念相近的前首相安倍晉三力挺，近期聲勢有異軍突起的傾向，希望力拚逆轉勝，成為日本首位女性首相。

自民黨總裁選舉預計29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

●與蔡總統視訊 要拚成為日本首位女首相

今年60歲的高市早苗，是繼東京都知事小池百合子後，第二位參選總裁選舉的女性，若能勝出，將成日本首位女性首相。

高市打出「朝第100任的首位女首相誕生邁進」口號，還在媒體專訪中大方表示，總統蔡英文是她所憧憬的女性，更在日前與蔡總統透過視訊會談，背景懸掛著中華民國與日本兩面國旗，對台灣相當友善。

不過，高市雖喊出要成為首位女首相，在政治理念上卻偏向保守，她反對母系天皇，反對開放日本夫妻可使用不同姓氏、反對同性婚姻；贊成首相參拜靖國神社，也贊成修憲。

●安倍公開力挺衝聲勢 獲外界關注

原本高市表態有意參選總裁時，外界並不看好，認為她只是陪榜人選，但安倍公開相挺，安倍胞弟、現任防衛大臣岸信夫也站在同一陣線，使她獲得不少關注。

高市與安倍同任自民黨內保守派團體「保守團結之會」的顧問，兩人的政治理念十分相近，都屬於保守派議員。

高市第一次被延攬入閣，就是安倍2006年首度執政時期；安倍2012年第二次執政後，高市更獲器重，成為日本首位女性總務大臣，總計在任1066天，創下在任最久的總務大臣紀錄。

高市獲得安倍力挺，也明確表示將繼承並發展安倍的經濟政策，提出包括金融寬鬆政策、緊急時的彈性財政振興對策，及大膽的危機管理投資與成長投資等「三支箭」，命名為「早苗經濟學」。

●要拚進第二輪投票 力圖逆轉勝

目前高市在各家媒體民調中，支持度都名列第三，位於行政大臣河野太郎與自民黨前政調會長岸田文雄之後，另一名女性參選人、自民黨代理幹事長（幹事長代行）野田聖子排第4。

外界評估本次總裁選舉有4強爭霸，第一輪投票可能不會有候選人單獨獲得過半選票，如此一來票數前2名的候選人將進行第二輪投票。

高市陣營因此將選戰重心放在爭取第2名，以能進入第二輪投票作為選戰策略，希望能複製過去安倍2012年在第二輪投票的逆轉勝經驗，寫下日本首位女首相新頁。

高市1961年3月7日出生奈良縣，畢業於神戶大學工商管理學系（經營學科），當選過8屆眾議員，曾任總務大臣、自民黨政務調查會長、近畿大學經濟學部教授等職務。

高市大學畢業後，於1984年進入日本知名的「松下政經塾」（Panasonic創辦人松下幸之助創設，培育不少政界、商界、學界及媒體界人才）就讀；並曾在1987年前往美國工作，擔任國會議員助理，負責立法調查及分析。

1989年返日後從松下政經塾畢業，1992年起往政界發展，以無黨籍身分參選參議員卻落選，1993年同樣以無黨籍身分參選眾議員選舉，以最高票當選，正式踏入政壇。