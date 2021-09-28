南投縣文化局精選縣內16處文化資產及技藝景點，以「文．遊南投足蹟」為主題，從10月1日起舉辦為期1個月的走讀行程，民眾到各景點參觀、手作，消費滿200元，即可兌換限量禮品，還可以參加縣府加碼的振興五倍券抽獎。

文化局長林榮森，28日在南投稅務出張所，率同添興窯第3代掌門人林清河、南投戲院第3代負責人蔡杰峰等16個文資據點代表，邀請民眾以行動支持在地文化資產，踴躍參與走讀古蹟行程，縣議員賴燕雪、曾振炎，立委許淑華服務處主任黃書杭都到場支持。

林榮森表示，無論是有形的建物古蹟，或無形的傳統技藝，都是非常珍貴的歷史，必須保存維護，不然就消失了；因此，希望民眾親近文化資產點，透過親手製茶、捏陶與參觀互動等體驗，提升對文化資產的認識，進而以行動守護在地珍寶。

10月還舉辦2場次的交流座談，分別是16日在南投稅務出張所「華麗轉身後的稅務出張所」、23日在竹山菸草站「竹山小鎮的文化蛻變與經營策略」。

「文．遊南投足蹟」期間，在各景點消費滿200元，即可兌換禮品，並參加文化局的抽獎；憑發票登錄縣府舉辦的振興商機五倍券加碼活動，還有機會中現金、電動車等大獎。

文化局嚴選16處文化資產及技藝景點，包括南投稅務出張所、南投戲院、草鞋墩鄉土文教協會、埔里手工紙（廣興紙寮）、繡蓮染織工坊、澀水窯、國姓鄉農會九二咖啡故事館、仁愛鄉南豐村東岸部落Alang Tongan、竹山菸草站、竹山文化園區、添興窯及其附屬設施、南投縣名間鄉受天宮玄天上帝香期、傳統手工製茶─名間埔中茶（松軒茶業）、傳統手工製茶─鹿谷烏龍茶（馨露茶莊）、傳統柴窯燒成（水里蛇窯）、梅子夢工廠（地方文化館），歡迎民眾把握機會，體驗兼具知性與感性的文化之旅。