簡嫚書、竇智孔出席金鐘入圍線上訪問。（八大提供）

八大電視28日舉辦金鐘入圍分享會，以《一個都不能少》入圍「綜藝節目主持人獎」的黃子佼，《台灣第一等》入圍「生活風格節目主持人獎」的竇智孔，以及《她們創業的那些鳥事》入圍「戲劇節目女配角獎」的簡嫚書齊聚線上一同分享心情。關於紅毯戰袍，黃子佼表示以前都將五顏六色穿在身上，這次打算改變風格穿全黑西裝，展現比較優雅的一面。出道逾20年、首次入圍的竇智孔則驚訝於還要先去定裝時，「因為我穿著很隨性，在家也是常常打赤膊，還以為穿個正式一點的西裝就可以了」，被黃子佼笑虧真的可以打赤膊，「這樣你就可以當紅毯第一『肖』（瘋的台語）」。

金鐘得獎常客黃子佼不忘以過來人身份，提醒竇智孔、簡嫚書要一定要提前準備得獎感言，他說：「站上舞台會感覺很魔幻，甚至走上舞台階梯還會喘，即使出道很多年，看到這麼多同業看著你，包括你打敗的幾位對手，瞪著你還假裝擠出笑容的樣子，其實還是會緊張，我通常都還是會提早3天準備，避免遺漏掉自己重要的人。」強調除了感謝電視台外，「安太座」也很重要，因為典禮結束後，最重要的是要面對你身邊的人，竇智孔聽完笑回：「我絕對不會忘記老婆，忘記她的話我可能就沒辦法回家了。」簡嫚書也說：「有想好要感謝的人，也有在考慮要不要寫張紙條，很緊張就打開照唸。」黃子佼再次逗趣喊「記得不要太長或太多就好」。

再過5天就要揭曉得獎名單，3位入圍者也異口同聲表示，保持平常心，也都屬於無神論者，沒有特別準備什麼幸運物，黃子佼：「還是有點期待，但因為對手都很強，也不去想太多，加上吳姍儒剛宣布婚訊，人家說『娶某前生子後』運氣最好，感覺可能又是她中獎，最重要的是很開心又拿到門票，今年沒有白活了。」而被問到老婆孟耿如日前出席新書畫展發表會，身型看起來略顯豐潤，被懷疑有懷孕跡象，他無奈喊「就是角度問題，不要那麼敏感」，並稱「最近沒再驗了，也不是我說有就有。」更笑喊孟耿如不可能「像驗疫情（意指快篩）一樣」，天天拿驗孕棒檢驗。

主持《台灣第一等》的竇智孔則透露自己私下稱該節目為《快樂第一等》，竇智孔認真表示：「透過節目深刻覺得台灣麻雀雖小，五臟俱全，每一次出去走走後，都會覺得能量爆棚外，也覺得台灣最美的風景就是受訪者的眼神、毅力跟堅持。」在提到出外景最難適應的部分，竇智孔笑說是跟老婆分開太久，透露曾有過約2個禮拜沒回家，超佩服老婆常常一打二，「所以每次只要我回家，我就會跟老婆聊天，讓她紓壓之外，我也會化身『竇老師』，抓著2個小孩出門，要他們不要吵媽媽。」聽完兩人分享後，簡嫚書也開玩笑表示：「比起下一個想要挑戰的角色，我想挑戰當主持人。」