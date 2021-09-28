國民黨主席當選人朱立倫最快將於下周二交接，隔天上陣主持中常會。此次當選除了獲得中共賀電外，昨天美國在台協會（AIT）與日台交流協會紛紛予以祝賀，美方期待與朱合作，促進共同的民主價值及利益，日方則說，良好的日台關係，希望在朱立倫的帶領下，更為緊密穩固。

AIT發言人鄧艾德（Ed Dunn）昨透過聲明祝賀朱立倫，表示期待與朱合作，促進共同的民主價值及利益，朱立倫回函說，「中華民國與美國之間有長久穩固的歷史友誼，國民黨會持續捍衛美台之間共同的民主自由價值及維持和平的信念」。

朱立倫強調，他上任之後，國民黨會更緊密的與美國在台協會聯繫，並啟動黨駐美代表處籌備處，加強與美國各界溝通往來，期待未來可以持續深化雙方友誼，共同攜手維護區域的和平與繁榮。

此外，日台交流協會台北事務所代表泉裕泰也發賀電祝賀朱立倫當選，內文提到，現今的日台關係，由於雙方努力，於各項領域皆有極佳進展。對日本而言，台灣是具有共同基本價值觀、經濟關係及人員往來密切的重要夥伴及友人，他確信如此良好的日台關係，未來在朱立倫的領導下，定將更為緊密與穩固。

對此，朱立倫今天也正式回函給日台交流協會表達感謝，並對日本贈台疫苗一事致謝，強調國民黨會持續在台日共同的民主價值下，推動經濟及外交的關係。