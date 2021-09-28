中國新一輪限電措施持續擴大，包括蘋果和特斯拉供應商在內的許多知名企業被迫限產停產，東北許多商店只能點著蠟燭營業，而大型商場則被迫提前打烊關門。一些民眾生活因限電受到干擾而抱怨四起。證券投資界報告指出，大陸的限電風暴不只影響中國今年經濟成長數據，甚至會波及全球股市。

據大陸官媒報導，東北有些城市一天之內無預警地多次停電，有時一次停電超過12小時。瀋陽市有些地方連交通信號燈都停電，引發交通堵塞。東北地區企業採用「避峰」、「錯峰」方式效果不彰，因此只好無差別地「拉閘限電」，強迫企業減產停產，甚至已廣泛地波及民生用電。

《路透》引述陸媒報導說，包括長春在內的東北多個城市的市民抱怨說，停電的時間越來越長，而兩次停電之間供電的時間卻越來越短。不過大陸官方對外仍宣稱會保障基本民生用電需求。

《美國之音》引述分析家指出，中國新一輪電荒一方面是因為煤炭價格狂飆，而供電價格則受到國家限制，因此出現電廠發電越多虧損越大的奇怪現象。有些電廠為了減少虧損，甚至以設備檢修為藉口減少發電；而另一方面，部分省份上半年能耗雙控或減排未能達標，近期為了完成第3季度目標而集中限產，因此對企業生產帶來衝擊，可能拖累全年經濟成長目標。

報導指出，大陸30個地區今年上半年只有10個地區勉強實現減排目標，迫使各省市政府在下半年加大企業排放指標監控。在煤價居高不下和減排硬性指標雙重壓力下，8月份發電量比7月份減少了2.7%，但仍是今年單月發電量第二高，其背後的推手依然是疫情過後國內外對商品的強勁需求。

對民生影響比較嚴重的是，中國東北一些城市在拉閘限電時，當地夜間氣溫已經降至攝氏0度左右。迫使能源局下令煤電和燃氣企業必須提供足夠能源確保冬季居家取暖需求。

報導表示，中國新一輪電荒也加深投資人對經濟放緩的憂慮，先前大陸官方對房地產行業的打壓以及對高科技行業的監管已經讓大陸經濟趨緩，至少還有15家大陸上市公司公告說，電荒擾亂了它們的生產，另有30多家股票上市台商表示，在大陸的工廠因配合限電措施被迫停產。

《路透》指出，受限電衝擊最大的是鋼鐵、鋁業和水泥業，鋁業的產能降低7%，而水泥產業減產高達29%。摩根史坦利的報告預測，紙張和玻璃行業也可能遭受重創，從而導致供應緊張。化工、染料、傢俱和豆粕的生產也已經受到影響。野村證券上週五已將中國今年全年經濟增長率的預測，從原先的8.2%調降到7.7%，同時預測這場限電風暴可能波及全球股市。