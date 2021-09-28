民眾黨立委高虹安日前因高唱歌詞中有「綠畜」的〈塔綠班之歌〉，遭綠營網路圍攻，她雖為此事道歉，但論政火力不受此稍減。高虹安今(28)日在臉書針對數位五倍券綁定遭到冒綁，五倍券網站系統當機，痛批政府資安螺絲掉滿地。

高虹安指出，還記得9月22日上午，中秋連假後的第一天，因各數位支付加碼優惠及好食券皆為限量，全民瘋搶數位五倍券綁定。沒想到，系統根本扛不住瞬間湧入的流量導致網站當機，有人搶了一整天還是沒搞定；還有網友發現綁定郵局Taiwan Pay時，只要按一鍵「F12」就能查OTP驗證碼，顯見台灣公家機關的網站有漏洞。近日更有人在社群網站社團爆料，自己想預訂紙本時，才驚覺已遭他人數位綁定冒用，而且看來恐不只這一例。

高虹安表示，她長期以來，一直關心政府資安議題，必須對此提出質疑：五倍券線上系統建置花費了九億公帑，到底花到哪去了？行政院推動數位化的立意良善，但在政策與相關服務上線時，資訊安全卻沒跟上，造成人民利益受損，這是哪門子的「有政府，會做事」？

高虹安再舉內政部強推數位身分證、教育部誤刪高中生學習歷程檔案等離譜情事為例，認為這已不是單一事件，很明顯行政部門的資安與網站管理螺絲不只是鬆了，根本是掉滿地，需要做通盤檢討與反省。

高虹安本身專精電腦資訊，曾在第十屆Intel全球創業挑戰賽獲得網路行動軟體運算組冠軍、並任職鴻海科技集團副總經理暨工業大數據辦公室主任。針對行政部門的資安與網站管理不善，高虹安提出資安質問，蔡政府應該接納、好好檢討改進。