新竹縣政府為了搶五倍券商機，推出「今晚住竹縣‧現領滿竹券」優惠，只要在10月8日至12月31日期間，入住新竹縣合作的旅宿，並使用紙本五倍券付費1000元以上，即可享有600元住宿折抵，並領取600元的滿竹券，可於新竹縣各商圈合作商家消費。

新竹縣長楊文科表示，歡迎全台民眾來新竹縣安心旅遊，新竹縣具有豐富的自然景觀、文化景點、客家美食，適合親子、各式旅遊，可來新竹縣「食滿竹、遊滿竹、購滿竹」。

新竹縣政府交通旅遊處28日舉辦記者會，宣布住宿加碼的優惠方案，交旅處長游志祥解釋，除了使用紙本五倍券可現折600元住宿外，滿竹券也可用於新竹縣的老街商圈、特色小吃，包含六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題遊樂園、綠世界生態農場等。

民眾可至「今晚住竹縣‧現領滿竹券」活動官網，先下載申請表格、事先填寫，在入住合作的旅宿時出示，並以紙本五倍券1000元以上，即可馬上折抵600元住宿費，並領取600元滿竹券，等同消費1000元，獲得2200元優惠，總額房間限量6000間，用完為止，合作旅宿業者、商圈店家均可於官網查詢。

此外，縣府串聯縣內9大商圈推出出「竹縣商圈尋寶GO」抽獎，從10月8日至12月26日登場，透過AR擴增實境趣味遊戲，結合抽獎並祭出商圈消費優惠券，民眾下載活動APP，跟著地圖到尋寶點掃描，即可獲得抽獎機會和商圈消費優惠券。活動獎項豐富，包含iphone 13等36個獎項及家電。

配合滿竹券優惠，新竹縣不少旅宿加碼優惠，包含持滿竹券前往薰衣草森林即可免費入園，喜來登大飯店也推出「買1送1豐邑振興1＋1專案」等，而新竹縣觀光1、2、5、6號自10月9日起一連3天免費搭乘。