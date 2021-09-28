《食品股》臺鹽聲明 未與三洋能源興業有合作關係 17:072021/09/28 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺鹽(1737)發出聲明稿指出，公司及轉投資子公司臺鹽綠能，並無與三洋實業旗下「三洋能源興業」就臺南七股的漁電共生案或其他案場有任何簽約合作關係。 據媒體報導三洋紡董事長陳和順證實，今年才剛成立的三洋能源興業，目前已與臺鹽簽約，攜手臺南七股的漁電共生案。 對上述的媒體報導，臺鹽聲明指出，並沒有和三洋能源興業就臺南七股的漁電共生案或其他案場有任何簽約合作關係。 大陸限電震撼台股 專家揭受影響產業：這族群有望受惠 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 #臺鹽 #三洋紡 #興業 #三洋 #七股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加國外長：與中關係不抱幻想 04:102021/09/28 全球財經 美股遭調節 資金流向全球與亞洲股票資產 16:302021/09/28 財經 決戰新學測必勝七大能力 名師盤點英文十二大命題趨勢 17:002021/09/28 名家講 費半打爆恒大炸彈 從半導體找奇兵：這幾檔爆點浮現 05:252021/09/27 財經 1分鐘讀財經》恒大風暴不是問題 金管會警告這訊號最嚴重 08:332021/09/28 財經 臺青體驗武漢台商農業田園文化旅遊風光 14:072021/09/27 兩岸 頭條揭密》限電危機伴隨產業轉型陣痛 陸強推減碳目標代價不斐 03:402021/09/28 政治 中國風險雖升溫 法人：仍可從中挖到寶 11:182021/09/28 財經 朱立倫拜會張亞中 互動握手氣氛略顯尷尬 13:102021/09/28 政治 社評／開啟CPTPP大門的鎖鑰 04:102021/09/28 焦點新聞 救國團送愛到偏鄉 三股、龍山國小師生教師節同享可莉餅 16:272021/09/28 寶島 財經熱門新聞 台股大戶全跑了 成交量恐怖龜縮40％ 老手1招抓到進攻點 - 財經 陸限電副作用開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」 - 財經 油價逼近80美元！專家警告難逃嚴重能源荒 將飆恐怖天價 - 財經 大陸限電突襲供應鏈 3大港口都中招 航運再爆震盪 - 財經 金管會示警：共同富裕才是嚴重訊號 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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