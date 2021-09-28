臺鹽(1737)發出聲明稿指出，公司及轉投資子公司臺鹽綠能，並無與三洋實業旗下「三洋能源興業」就臺南七股的漁電共生案或其他案場有任何簽約合作關係。

據媒體報導三洋紡董事長陳和順證實，今年才剛成立的三洋能源興業，目前已與臺鹽簽約，攜手臺南七股的漁電共生案。

對上述的媒體報導，臺鹽聲明指出，並沒有和三洋能源興業就臺南七股的漁電共生案或其他案場有任何簽約合作關係。