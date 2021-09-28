國民黨主席江啟臣連任失敗，上周率領一級黨務主管總辭，針對朱立倫上任時間作討論，國民黨中常會初步決議下周二由選監委員會頒發朱立倫當選證書，也在當天正式就任。不過，對於黨主席選舉過程吵得不可開交，媒體人韋安認為，這場選舉之中，台北市議員羅智強表現出，藍營中最值得肯定的高度、智慧，和堅定的團結意志。

由於張亞中和朱立倫兩人在國民黨主席選戰中多次激烈交鋒，外界也關心選後能否重新團結，今（28日）上午朱立倫與張亞中會面，針對各議題分享彼此看法，而張亞中也送10字給朱立倫，「依法不依人、依智不依識」。

韋安28日PO文指出，這場國民黨主席選舉，最能團結的就是羅智強，他認為，羅智強表現出，藍營中最值得肯定的高度、智慧，和堅定的團結意志。韋安並以3點分析羅智強的舉動。

第一，從頭到尾都沒有選邊站，支持誰或不支持誰。

第二，即使在最後關頭，認為張亞中當選，不利國民黨的發展，也是理性分析，肯定張對國民黨的正面意義。而不是像其他人，對張發起人格抹殺。

第三，選後，立即陪落選的江啟臣，走上街頭戰場宣傳公投。

最後，韋安也期盼，國民黨人不要光喊團結，而是要學習什麼是真團結。