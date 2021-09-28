日本舞歌團體「EXILE 放浪兄弟」20歲了！昨（27日）適逢出道20周年紀念日，一路走來歷經許多進化至今，每位成員都有屬於自己的「故事」，KENCHI回想起與現任團長AKIRA相遇的過程，感激喊「他是我人生中的貴人」，當年如果不是AKIRA慧眼識英雄，他也沒有機會加入放浪一族。

身為日本最強娛樂集團「EXILE TRIBE 放浪一族」創始團體，經過多次人數變革，至於誰變化最多？SHOKICHI是成員眼中的第1人，主唱TAKAHIRO笑說雖然他不斷的進化與成長，但純潔的那個部分始終如一，而TETSUYA則被KENCHI爆料「剛認識的時候看到他一早就在街邊跳舞，是個日夜顛倒，沒想到現在竟然是個早起而且沖咖啡成為日常的人」，還驚訝喊：「沒想到人竟然可以有這種大轉變啊！」

KENCHI還回想當年透過舞友介紹認識AKIRA，沒想到進而成為放浪一族的契機，如果不是AKIRA當初說了「很想一起合作呢」，並向其他成員強力推薦，讓KENCHI從舞台劇的演出到加入「二代目J SOUL BROTHERS」及成為「EXILE 放浪兄弟」的一員，AKIRA就是他人生中的貴人。談到AKIRA現在擔任隊長的角色，KENCHI讚她每天都在成長，是個會替團體、公司著想的人，不時思考著「怎麼做才對團體最好」。

AKIRA日前在IG上傳耍帥背後投籃影片，以及小時候參加籃球隊比賽的照片，許多粉絲看到後紛紛大讚「小時候就超帥」等評價，身兼多職的他，除了監製MOMOTV的演唱會型體驗節目「放浪一族演唱會精選」、LDH選秀會「iCON Z 〜Dreams For Children〜」男團企劃總監，最近也成為國際級知名連鎖飯店「W hotel」日本品牌大使。

對於成軍20周年紀念日，AKIRA說：「無論放浪兄弟還是放浪一族已經超越了舞蹈與歌唱團體的界線，塑造出獨一無二的型態與表現方式」，強調不是要「變化」而是得持續「進化」，他到現在都還忘不了當年首度站上日本武道館演出的景象，也成為他加入至今的動力之一。放浪一族跨海與MOMOTV合作，獨家推出的演唱會型體驗節目《放浪一族演唱會精選》，於每週六晚間10點首播，週日晚間10點重播。