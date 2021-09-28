選美佳麗出身的女星蔡少芬，不僅外型無可挑剔，演技也是一流，曾被封為無線台「四大花旦」之一的蔡少芬，至今依然保持最年輕香港視后紀錄，近年她在大陸影視圈也發光發熱，飾演《後宮甄嬛傳》的皇后烏拉那拉氏，再登演藝事業新高峰，不料相當敬業的她，再分享全新美照的同時，罕見坦言「病了」。

蔡少芬作為影視紅星，同時還是3個孩子的媽，她同時兼顧家庭跟工作，2011年她接演代表作《後宮甄嬛傳》，原本導演鄭曉龍是想要蔡少芬來演女主角甄嬛，但當時蔡少芬考量自己跟甄嬛的人設年齡相差有點大，因此婉拒，最終接演了皇后一角。

蔡少芬罕見透露自己生病了。(翻攝自蔡少芬微博)

事實上，拍攝《甄嬛》時，蔡少芬懷有身孕，她近日在節目上回憶當時拍戲的情況，表示拍攝行程從一大清早6點開始，一直到深夜3點才收工，一天足足工作21小時，非常辛苦，但她卻從未因身體因素影響行程或表現，足見敬業與專業精神。

前天，蔡少芬在微博分享全新美照，照片中她放下一頭紅棕色浪漫長捲髮，穿著黑底印花飄逸洋裝，外型模樣一如既往地完美，看不出來已經48歲，蔡少芬寫道：「今天的我！雖然病了，但仍要美美的」，最後更不忘祝福大家「大家好好休息！身體健康」，罕見透露生病，讓粉絲相當憂心，急忙留言關心「是不是感冒了」、「雖然姐姐美麗動人，但是也要照顧好自己哦！」、「怎麼連生病都這麼美呢」。