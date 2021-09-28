位於桃園市大溪區員林路一段及仁和七街路口的仁和人行陸橋，因現況使用率過低且陸橋墩柱及階梯相連體積龐大，常造成民眾及用路人視覺、行動阻礙。故桃園市政府養護工程處先行辦理試封閉作業，期滿後核定廢除，該人行陸橋拆除工程，將訂於110年10月7日晚上9時起至次日上午6時進行仁和陸橋大樑拆除作業。

大溪區公所表示，此次仁和陸橋拆除作業是依照「桃園市政府人行陸橋與地下道存廢評估標準作業程序」辦理，由大溪區公所、養工處、交通局、警察局、仁和國中、里辦公處及地方民意代表等進行會勘，取得共識後先透過試辦封閉期滿，改變民眾通行習慣，最後才進行拆除工程。

屆時將部分管制員林路一段及仁和七街交叉口周邊道路，以利進行陸橋結構拆解及吊離作業，提醒用路人提前改道行駛，並請遵循現場義交人員引導，以避開施工交通管制路段，節省行車時間。

本次拆橋之交維相關措施如下：

1.拆除施工第一階段於110年9月30日先行拆除陸橋樓梯，不影響員林路行車。

2.拆除施工第二階段於110年10月7日晚上9時至次日上午6時拆除陸橋大樑及橋墩，將暫時封閉員林路一段（自仁和三街至仁和八街間路段之雙向車道）；及仁和七街（自員林路一段至仁和東街間路段之雙向車道）。

3.敬請用路人提早改道利用仁和三街、仁和東街及仁和八街銜接通行，以避免耽誤行程造成不便。