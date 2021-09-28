萬大線發生施工意外，1工人遭機具夾頭重傷。（陳鴻偉翻攝）

北市警消獲報，捷運萬大線萬大路工地現場，1名67歲工人進行潛盾隧道工程時，遭鑽地機重擊夾傷頭部，當場失去意識，消防人員到場時，發現傷者已無生命跡象，將他吊出地下後緊急送醫，目前仍在急救中。