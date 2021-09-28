捷運萬大線爆工安意外 67歲工人頭部遭夾傷無生命跡象 17:192021/09/28 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬大線發生施工意外，1工人遭機具夾頭重傷。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬大線發生施工意外，1工人遭機具夾頭重傷。（陳鴻偉翻攝） 北市警消獲報，捷運萬大線萬大路工地現場，1名67歲工人進行潛盾隧道工程時，遭鑽地機重擊夾傷頭部，當場失去意識，消防人員到場時，發現傷者已無生命跡象，將他吊出地下後緊急送醫，目前仍在急救中。 陸限電害台股險丟半年線 謝金河說趨勢驟變後座力來了 50歲壯年族群今明登記AZ第二劑 開打7大QA一次看 #捷運萬大線 #工人 #無生命跡象 #鑽地機 #工安意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 12:172021/09/28 社會 中大新一代腦波機 帶漸凍人視訊兜風 04:102021/09/28 生活新聞 內湖養護中心火災釀3死 家屬不願再與違法業者聯絡 14:352021/09/28 社會 慶祝教師節跟上時代腳步 斗六鎮南國小老師體驗夾娃娃機 16:172021/09/28 寶島 民眾散步河堤 驚見廢棄工寮雨遮有未著地雙腳 15:392021/09/28 社會 女騎士等紅燈「停在鐵軌」輕鬆滑手機 網看傻：不要命了 15:542021/09/28 社會 35歲實現財富自由爽退休 她曝光極省存錢秘訣 12:212021/09/28 生活 能耗雙控多地限電 台資電子廠影響大 04:102021/09/28 產業財經 雙北23萬戶清晨無預警大停電 台電揭原因 08:482021/09/28 生活 限電惹民怨 國家電網強化調度 04:102021/09/28 產業財經 基隆海洋廣場獨居男溺水 警消救起無生命徵象 15:102021/09/28 社會 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 《瞳鈴眼》《十大酷刑》女星被告 桃園千萬透天厝飛了 - 社會 女騎士等紅燈「停在鐵軌」輕鬆滑手機 網看傻：不要命了 - 社會 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 - 社會 人夫偷吃國小同學激戰50次 留英碩士妻氣難消告到2審 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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