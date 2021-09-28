台南市某蝦仁飯店家老闆娘沒戴口罩，客人提醒卻遭嗆「去檢舉啊」，客人怒拍影片並PO文到「爆料公社」寫著「就順妳的意」，網友看到影片都一面倒，斥責餐飲業不戴口罩很不衛生、恐成防疫破口等；台南市衛生局今天表示，雖未接到檢舉但將主動查察，並將依《傳染病防治法》裁罰3000元。

近期疫情趨緩，防疫相關限制雖漸漸鬆綁，但戴口罩還是基本防疫原則，一名女網友在臉書爆料公社「發文表示，日前到台南某小吃店用餐，提醒老闆娘戴口罩，卻當場遭嗆「去檢舉啊」，網友貼文寫下「天啊，這間台南的蝦仁飯老闆娘好囂張啊，叫她口罩戴著很不衛生，還嗆我們檢舉就檢舉啊，就順妳意囉。」

這篇貼文也隨即引發熱議，衛生局指出，針對該名蝦仁飯老闆娘未戴口罩，行為已違反餐飲從業人員應戴口罩的防疫措施，衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰3000元罰鍰。

衛生局呼籲，為避免相關餐飲場所COVID-19群聚感染、致疫情擴大，餐飲業應依中央流行疫情指揮中心及台南市餐飲場所公告防疫相關規定，包括餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況、餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手、餐廳場所內用區須維持良好通風，並應遵守同桌者採梅花式安排座位且使用隔板（但同桌者同住親友及照顧需求者得不受此限）。

台南市長黃偉哲也呼籲，防疫不能鬆懈，請業者應遵守規定，違反上開餐飲防疫措施，依傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，提醒業者耐心挺過疫情危害，若執意違反者，將進行相關裁罰。