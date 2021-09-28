新北校園開打BNT 1學生接種後胸痛 17:232021/09/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北校園施打BNT疫苗，新北市教育局表示，經了解今天上午1位男同學，打完BNT疫苗後胸痛但意識清醒。(示意圖非當事人/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北校園施打BNT疫苗，今有16校，2萬1848名學生接種，新北市教育局表示，經了解今天上午1位男同學，打完BNT疫苗後胸痛但意識清醒，由校方陪同送往醫院，後續無症狀並於中午時由家長辦理出院。 教育局表示，明天預計施打21校、2萬3120名學生。 BNT校園開打 5件嚴重不良通報 英國發生多起陸留學生遇襲事件 專挑女性猛砸後腦勺 #新冠肺炎 #台灣 #BNT #新北 #校園施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT單日大增31件接種不良事件 14人嚴重不適需就醫 14:392021/09/28 生活 中市民代為校園爭取損壞操場整修經費 提供優質運動場域 10:512021/09/28 生活 新北市議員大嫂打到未稀釋BNT 急送醫治療 最新狀況曝 13:202021/09/28 政治 有「米」真好 僑泰高中以米傳情謝師恩 16:072021/09/28 生活 BNT吃緊！北市19校1.3萬生打嘸疫苗 莊人祥：延至接種 14:292021/09/28 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 14:102021/09/28 生活 流感疫苗10／1起開打 中市擴大納入私立學校教職員工 16:462021/09/28 生活 BNT疫苗中央未準時配發 北市20校無法如期施打 13:302021/09/28 生活 美國追加劑開打！拜登接種BNT第3劑 盼催高施打率 03:202021/09/28 國際 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 12:342021/09/28 生活 50歲壯年族群今明登記AZ第二劑 開打7大QA一次看 08:332021/09/28 生活 生活熱門新聞 北市確診男中秋連假到花蓮訪親 4天足跡曝光 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 唐鳳獸影片被爆花20萬 他神還原驚人費用曝光 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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