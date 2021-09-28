新北校園施打BNT疫苗，今有16校，2萬1848名學生接種，新北市教育局表示，經了解今天上午1位男同學，打完BNT疫苗後胸痛但意識清醒，由校方陪同送往醫院，後續無症狀並於中午時由家長辦理出院。

教育局表示，明天預計施打21校、2萬3120名學生。

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